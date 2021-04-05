Отключение электричества 5 апреля в Свердловском районе произошло из-за аварии Фото: Евгения ГУСЕВА

Кто не успел разогреть завтрак и выпить кофе до отключения света, тот опоздал. Так выглядело утро 5 апреля у части жителей Свердловского района Иркутска. Аварийное отключение электричества произошло там в начале девяти часов утра. Подача электроэнергии прекратилась в части домов.

- Под отключение попали здания на улицах Гоголя, Звездинская, Колхозная, Лермонтова, Ломоносова, Чернышевского, Юрия Тена, - сообщает Иркутская Электросетевая компания.

На месте работают специалисты. В ближайшее время причина аварии будет найдена и устранена.

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