Мотоциклист врезался в маршрутку в Нижнеудинске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Первая серьезная авария этой весной с участием мотоцикла произошла в Нижнеудинске. 4 апреля 44-летний мужчина, пьяным сел за руль мотоцикла Ирбис, и не справившись с управлением, врезался в маршрутный автобус, который ехал на автостоянку без пассажиров. С рваными ранами руки его доставили в больницу.

- У водителя не было прав, полиса ОСАГО, а сам мотоцикл не был зарегистрирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На него составили 5 протоколов. Мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку.

Напомним, на днях полицейские давали грустную статистику. За 4 года в Приангарье в авариях погибло более 100 мотоциклистов либо их пассажиров, более 1000 получили различные травмы. В 2020 году произошло 244 аварии с мотоциклистами. В 80% случаев именно они являлись виновниками ДТП. Чаще всего аварии происходят в Иркутске и Иркутском районе, а также в Чунском и Тулунском районах.