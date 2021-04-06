Водитель-лихач пытался сбежать от полицейских, угрожая ножом, в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Заметив сотрудников ДПС 29-летний парень в Слюдянке нажал на газ. Такое поведение показалось подозрительным, началась погоня. Пресечь попытки автомобилиста скрыться удалось в районе домов на улице Пушкина. Когда водитель понял, что отступать некуда, попытался убежать от инспекторов.

- При этом усиленно оказывал сопротивление при задержании, одному из полицейских мужчина угрожал ножом, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Как отметили сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, сотруднику ДПС даже пришлось для обороны применить газ. После этого водителя удалось задержать и доставить в полицейский участок. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Проводятся следственные действия.

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