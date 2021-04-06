Пять ледовых переправ закрыли в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Апрель в этом году теплый и солнечный. Ледовые переправы от такой солнечной активности приходят в негодность. За минувшие сутки в регионе закрыли еще пять времянок: три из них были в Казачинско-Ленском районе, две в Братском.

- Закрыты для проезда всех видов транспорта зимники на реке Кутиме «село Казачинское – село Нижнемартыново (118 километр), на реке Моголь «поселок Магистральный – поселок Кутима», на реке Домугде «село Казачинское – село Нижнемартыново, - сообщают сотрудники МЧС России по Иркутской области. - На Братском водохранилище закрыты переправы «село Ключи-Булак – село Харанжино» и «поселок Большеозёрск – поселок Озёрный».

Пока доступны для проезда автомобилей 22 временные «дороги». Их состояние проверяют ежедневно. Если вы видите, что переправа уже закрыта, не рискуйте. Выезд на лед грозит не только порчей автомобиля, но и не безопасен для жизни. Накануне Интернет потрясло видео, как два грузовика «ЗИЛ» уходят под лед на Байкале – подробности здесь.

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