"Еду за сыном!": сибиряк встретил жену из роддома на автобусе, который год назад сам собрал в подарок отцу-водителю

Сибиряк встретил жену из роддома на автобусе, который год назад сам собрал в подарок отцу-водителю. Фото: личный архив.

"Любимая, спасибо за сына," - эту фразу счастливые отцы обычно кричат под окнами роддома, пишут на асфальте, на автомобилях... Но чтоб на советском "ЛАЗе" - такое в Иркутске впервые!

- Узнал, что у меня родился сын, и решил поздравить его по-мужски, - смеется Андрей Буранов. - В ночь на 1 апреля пригнал автобус к роддому, а днем встретил на нем супругу с выписки. Сказать, что она была в шоке - ничего не сказать. Она-то думала, что я приеду на нашей машине...

Автобус, кстати, с историей. Год назад Андрей вручил его на… день рождения отцу! Василий Буранов - водитель автобуса с 45-летним стажем. Где взял? Сам собрал!

- Я все детство провел с папой в рейсах «Шелехов-Иркутск», каждый день торопился после школы на автостанцию, чтобы не пропустить поездку, - рассказывает «КП»-Иркутск» Андрей Буранов. - А когда он вышел на пенсию, загрустил. Спросил: "Хотел бы снова проехаться на автобусе?" Он ответил: "Конечно!" И я загорелся идеей сделать ему подарок.

Советский "ЛАЗ" он собирал целых два года. Нашел точно такой же, на каком всю жизнь откатал отец, в Кемерово. Сам перегнал автобус в Шелехов, а потом восстанавливал его буквально по запчастям: заказывал их из разных городов, гонял машину с одного автосервиса на другой, приводя в рабочее состояние...

О необычном сюрпризе супруга даже не догадывалась. Фото: личный архив.

- Сложно было сохранить секрет, а особенно, когда я консультировался с папой о том, как такой автобус должен ездить, - улыбается Андрей. - Но сюрприз удался.

Василий Буранов подарок оценил. Сразу же проехался на нем по городу, вспоминая молодость. В рейсы, конечно, "ЛАЗ" не ходит, но отец с сыном с удовольствием сами катаются на нем по городу. А пару раз в салоне даже играли свадьбу - молодожены просили Бурановых свозить их в раритетном «ЛАЗе» на Байкал.

"ЛАЗ" пришлось пригонять к роддому ночью, чтобы сюрприз удался. Фото: личный архив.

К выписке жены и сына из роддома Андрей преобразил автобус. Вместо маршрутной таблички "121 Шелехов-Иркутск" - милая фраза: "В роддом". В салоне - яркие флажки, а снаружи - милые рисунки: аист несет младенца, слоненок летит на воздушном шаре... Видя нарядный "ЛАЗ" у перинатального центра, иркутяне тут же распространили фото по соцсетям.

О сюрпризе никто из родных не догадывался. Поэтому на выписку все приехали на машинах, а уже возле роддома дружно пересели в автобус. Андрей сам повез большую семью домой, отмечать рождение Мирона. Все поместились, и осталось место для подарков, цветов и воздушных шариков.

- Все были в восторге, особенно дети. Нашей полуторагодовалой доченьке Мелании понравилось кататься, - радуется Андрей Буранов. - А на следующий день я снова колесил на автобусе по Иркутску и Шелехову, прямо в салоне отмечая с друзьями рождение сына.

На автобусе Андрей повез домой всю дружную семью - отмечать рождение Мирона. Фото: личный архив.

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