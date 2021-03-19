Пришла смотреть кино, а попала на собственную помолвку: пожарный сделал любимой предложение во время сеанса в кинотеатре

Семен сделал любимой предложение в день, когда они отмечали 3 года отношений. Фото: личный архив.

Кинозал, вот-вот начнется сеанс, зрители, смотря рекламу, лениво жуют попкорн, ждут, когда начнется романтическая комедия. И вдруг вместо надоевших роликов на экране одна за другой всплывают фотографии влюбленной парочки! Включается романтическая музыка...

Одна из зрительниц, увидев кадры, смущенно прижимает ладошки к покрасневшему лицу. Это же она, 21-летняя Алина Ершова,на снимках со своим возлюбленным, 24-летним Семеном Поляковым! Но где он сам? Сказал ей, что до киносеанса отлучится на минутку, а сам вернулся с букетом роз и обручальным кольцом!

- Ершова, ты станешь моей Поляковой? - воскликнул он.

- Да, да, да! - счастливо закричала невеста, не сдерживая слез.

- Поздравляем,- захлопали в ладоши зрители.

Вот так, в жизни-то бывают истории поинтереснее, чем в фильмах! Кстати, кино будущие Поляковы так и не посмотрели - эмоции так переполняли, что на радостях поехали праздновать помолвку в любимый ресторан.

Один из снимков, которые показали на большом экране в кинозале. Фото: личный архив.

- А началась наша история три года назад в этот же день, 13 марта, - рассказывает "КП"-Иркутск Семен. - Познакомились в соцсетях: увидел Алину на фотографии у общей знакомой, и она меня сразу покорила красотой! Набрался смелости и написал.

Алина - студентка педагогического института, Семен окончил колледж Олимпийского резерва (он кандидат в мастера спорта по боксу), и только пришел с армии. Гостил у семьи в родном Нижнеудинске. Месяца три они общались в соцсетях, а потом парень не выдержал - приехал к любимой. И закрутилось! Свидания, прогулки, романтика...

- Мы - две противоположности. Я прямолинейный, а она мягкая и скромная, совсем как ребенок! Это мне в ней больше всего и понравилось, - улыбается парень.

Но и без трудности не обошлось. Семен никак не мог найти в Иркутске достойную работу, разве что в такси. Целый год промаялся. Родные уговаривали его вернуться в Нижнеудинск, друзья посмеивались, мол, ничего не выйдет. Но Алина - единственная, кто в него крепко верил. Поддерживала, и даже помогала материально.

И не зря! Работа для Семена вскоре нашлась - он устроился в пожарную охрану МЧС. Жизнь наладилась, и он хотел отблагодарить любимую, что не оставила в трудный момент. За полгода накопил денег, чтобы исполнить мечту Алины, - и отвез ее на море, в Таиланд. То-то счастья было!

Устроившись на работу, пожарный накопил денег и исполнил мечту Алины - побывать на море. Фото: личный архив.

Кстати, именно любовь к путешествиям сплотила пару еще больше - вместе они уже побывали в Москве, Сочи, Хакасии, Абакане, Красноярске, а про Байкал и Аршан и речи нет - ездят туда при первой же возможности.

- Одно из самых запоминающихся наших свиданий было именно в Аршане, когда мы вместе поднимались на пик Любви, - рассказывает парень. - Идти в гору тяжело, хочется сдаться на полпути, но мы очень поддерживали друг друга. Не зря говорят, что на этом пике проверяются чувства - наши испытание на прочность снова прошли.

Вместе сибиряки много путешествуют. Фото: личный архив.

И вот на третий год отношений Семен понял: пора создавать семью! Идею предложения подсмотрел на просторах интернета. Готовился долго: то кинотеатры не давали добро на показ ролика, то никто не мог смонтировать видео в формате, нужном для большого экрана... Но парень не сдавался. Организовал все, как и мечтал.

Но самое трудное было - держать задумку в тайне от Алины.

- Все спрашивала, с кем я вечно переписываюсь и куда постоянно уезжаю, - смеется Семен. - Оправдывался, что это "по работе". И заманить ее в кинотеатр в назначенный день - тоже был целый квест! Выбрал фильм, который нам обоим точно понравится, и заранее предлагал сходить на него в наш день. Согласилась! И вообще не подозревала, какой сюрприз ее ждет. Да, я обычный пожарный, но для того, чтобы удивлять девушку, не обязательно быть миллионером! Главное - желание.

Свадьбу Алина и Семен сыграют летом, на берегу Ангары или Байкала. А медовый месяц мечтают провести где-нибудь на море.

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