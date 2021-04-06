Концерт «Душа хранит» дадут артисты Иркутского театра народной драмы 9 апреля

Концерт «Душа хранит» дадут артисты Иркутского театра народной драмы. Фото предоставлено Театром народной драмы г. Иркутска

Сердечный разговор со зрителем. Именно в таком формате пройдет концерт артистов Театра народной драмы Иркутска «Душа хранит» 9 апреля. Во время вечера актеры исполнят народные, казачьи, обрядовые, воинские песни.

- Во время выступлений поговорим со зрителем о самом дорогом для каждого из нас – о неизведанной и удивительной русской душе, русском сибирском характере, несокрушимом воинском духе, христианской любви и смирении, о великой русской народной культуре, - говорят в театре.

В выступлении будут задействованы ведущие артисты театра.

Концерт «Душа хранит»: где и когда

Концерт в Театре народной драмы г. Иркутска

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