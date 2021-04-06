Тракторист пропал без вести в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 36-летнего Александра Михайлова из Братска, полицейским сообщила его знакомая. Она рассказала, что еще 27 марта мужчина ушел из дома и не вернулся. Никто из родных и знакомых о его местонахождении не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы мужчины. На вид ему 40 лет, рост 164 см, плотного телосложения. У мужчины короткая стрижка, в лобной части головы большие залысины. В день исчезновения был одет в кепку, матерчатую черную куртку, синие джинсы, футболку с надписью на груди, и серые кроссовки. С собой у Александра было удостоверение тракториста, паспорт и черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении братчанина, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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