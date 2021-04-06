Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков - в эфире радио "Комсомольская правда" в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 апреля во Всемирный день здоровья медиагруппа “Комсомольская правда” совместно с Министерством здравоохранения Иркутской области даёт старт проекту “Клиника года - 2021”

“Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной, узнать, какие клиники пользуются доверием жителей и уважением экспертов. Конкурс «Клиника года» помогает наладить диалог между пациентами и персоналом клиник, напомнить врачам, насколько их усилия ценны для каждого жителя региона. А также рассказать о здоровьесбережении и современных медицинских технологиях.

Ведущие медицинские учреждения региона будут представлены в голосовании на сайте irk.kp.ru . Отдельной номинацией будет «Доктор года». Его выдвинут медицинские организации. Оценивать работу клиник, больниц и поликлиник предстоит самим пациентам. Кто, как не они, самое строгое жюри. По традиции победители конкурса «Клиника года – 2021» получают дипломы на итоговом торжественном мероприятии. Конкурс проводится с 7 апреля по 30 ноября 2021 года”.

Даёт старт проекту в 8.00 в эфире радиостанции “Комсомольская правда” министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Поговорим про ковидный год, про кадры в медицине, про то, почему, например, мать моя и хотела бы поставить прививку, да не может - о том, когда в регионе появится достаточное количество вакцины.

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