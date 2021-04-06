Шведский легионер «Байкал-Энергии» Мартин Ландстрем покинул клуб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая серьезная потеря в составе иркутской «Байкал-Энергии» в это межсезонье. Команду покинул 24-летний шведский легионер бело-синих Мартин Ландстрем, который был одним из лидеров команды в прошедшем сезоне. В 28 матчах Мартин забил 25 мячей и сделал 20 голевых передач. Кроме этого, болельщики признали лучшим игроком команды.

- В переговорах с Мартином руководство клуба подтвердило готовность выполнить все условия игрока для продолжения контракта на будущий сезон, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». - Но нападающий принял решение продолжить карьеру в шведском клубе «Вестерос».

Кстати, в прошлом году Мартин Ландстрем стал первым в истории иркутской команды шведским легионером. Напомним, в прошедшем сезоне «Байкал-Энергия» не смогла побороться за медали Суперлиги, выбыв из плей-офф в четвертьфинале.

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