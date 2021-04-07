Проезд по улице Каландаришвили ограничат в Иркутске с 10 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 10 апреля в восемь часов утра начнутся земляные работы на улице Каландаришвили. Специалистам предстоит там вскрыть тепловую сеть для диагностики.

- Движение будет ограничено в районе дома номер 3, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска. - По правой полосе проезжей части от улицы Желябова до улицы Свердлова.

Автомобилистов просят учесть это при планировании маршрута в этой части города. Затруднения закончатся в 21.00 17 апреля. Специалисты обещают управиться с диагностикой за неделю, однако, комплексное благоустройство места будет восстановлено позже, но не позднее 15 июня.

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