В крупном ДТП с тремя автомобилями в Усолье-Сибирском, погиб один человек. Фото: официальный аккаунт Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Крупное ДТП произошло днем, 7 апреля на федеральной трассе «Сибирь», в Усольском районе. В районе села Биликтуй столкнулись срезу три автомобиля: Тойота Ранкс, Тойота Ленд крузер и Тойота Хайлюкс Сурф. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груды искореженного металла.

- Водитель Тойоты Хайлюкс Сурф от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области – Еще три человека обратились за помощью к врачам.

Все подробности аварии выясняют инсекторы ГИБДД, которые работают на месте происшествия. Полицейские еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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