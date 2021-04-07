Следователи выясняют причины смерти 29-летней иркутянки, которую искали два дня Фото: Иван МАКЕЕВ

К выяснению причин загадочной смерти 29-летней иркутянки, тело которой нашли 7 апреля, подключились следователи. Напомним, женщина исчезла 5 апреля после того, как выехала на своей Тойоте из села Оек. Два дня пропавшую искали более 150 полицейских, а также волонтеры. Сначала обнаружили ее автомобиль. В салоне находился телефон женщины и сумка. Позже, недалеко от деревни Каштак, нашли ее бездыханное тело. В МВД рассказали, что женщина замерзла.

- Признаков насильственной смерти нет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Начата проверка. Сейчас на месте работают следователи, выясняют обстоятельства ее гибели и точные причины смерти.

Добавим, что мама погибшей рассказала «Комсомолке»№, что беседовала с дочерью в день ее исчезновения. О своих планах куда-то ехать дочь ей ничего не говорила (Подробности)

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