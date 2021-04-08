Погибшую 29-летнюю иркутянку, которую искали два дня, похоронят 10 апреля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стала известна дата прощания с погибшей 29-летней иркутянкой, которую 7 апреля нашли мертвой в поле в Иркутском районе. Женщину похоронят 10 апреля на кладбище на Александровском тракте. Прощание в ритуальном зале состоится с 13 до 14 часов. Об этом в соцсетях сообщила одна из подруг погибшей женщины.

Тем временем, к выяснению причин загадочной смерти иркутянки, подключились следователи. Напомним, женщина исчезла 5 апреля после того, как выехала на своей Тойоте из села Оек. Два дня пропавшую искали более 150 полицейских, а также волонтеры. Сначала обнаружили ее автомобиль. В салоне находился телефон женщины и сумка. Позже, недалеко от деревни Каштак, нашли ее бездыханное тело. По предварительной информации, женщина замерзла.

Незадолго до обнаружения тела, что мама погибшей рассказала «Комсомолке» о беседе с дочерью в день ее исчезновения. (Подробности)

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