Количество случаев заражения коронавирусом превысило 63 000 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом. По данным на 8 апреля, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области превысило 63 тысячи. Если быть точными, COVID-19 на территории региона выявили уже 63 066 раз. За последние сутки в это число вошли 163 жителя, получившие положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперативный штаб области по коронавирусу.

За минувшие 24 часа выздоровели еще 183 сибиряка. Таким образом, в Приангарье коронавирусом в общей сложности переболели уже 61 122 человека. Еще 1348 подхвативших инфекцию сегодня лечатся в ковидных госпиталях. Еще чуть больше четырех тысяч лечатся амбулаторно.

Медики сообщают о смерти еще 8 пациентов. Причиной их кончины стал COVID-19. С начала распространения коронавируса в регионе от него умерли уже 2183 зараженных, еще 266 заболевших COVID-19 скончались от иных болезней.

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