СК начал проверку после сообщений о найденных медицинских отходах в Иркутске Фото: Иван ПЕТРОВ

В Приангарье по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следователи начали проверку сообщений о найденных медицинских отходах в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Сотрудники комитета уже провели осмотр предполагаемого места.

- На территории базы и за ее пределами беспорядочно разбросанных медицинских отходов не обнаружено, специфический запах отсутствует, - отмечают специалисты. – Сейчас проводится дополнительный осмотр места происшествия, также наши сотрудники опрашивают медработников, сотрудников базы, где стоит контейнер.

Все обстоятельства случившегося выяснят, после этого будет дано процессуальное решение. Напомним, сообщения о контейнере с человеческими останками появились в СМИ 7 апреля. Проверки тогда начал региональный Роспотребнадзор и Прокуратура.

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