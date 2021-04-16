Мужчина, которого спасли от гибели в Иркутске, находился в розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске, вечером, 16 апреля с крыши 12-этажного дома едва не сорвался мужчина. Все произошло в жилом комплексе «Союз». На помощь иркутянину вовремя пришли спасатели. Когда они спустили мужчину с крыши вниз, на место приехали полицейские. Узнав имя и фамилию спасенного, оперативники проверили его по базам, и выяснили интересную для себя деталь. Оказалось, что в МВД его уже отлично знают, так как он находится в розыске.

- Его искали за совершение кражи, - сообщил корреспонденту «КП»-«Иркутск» информированный источник.

Не успев отойти от шока, иркутянин, уже в сопровождении сыщиков отправился давать показания в отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убивали своих же главарей: последнего лидера забайкальской ОПГ «Ключевские» осудили на 24,5 года (Подробности)

Экс-ректор иркутского вуза незаконно выписал себе премии на 800 тысяч рублей (Подробности)