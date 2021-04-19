Житель Усть-Кута торговал контрафактной одеждой с лейблами известных фирм. Фото: ВСЛУ МВД РФ на транспорте

Предприниматель в Усть-Куте продавал контрафактную одежду и обувь с логотипами известных торговых марок, не имея на то разрешение. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

Изъятая продукция с логотипами была отправлена на экспертизу. Исследование показало, что модели не соответствуют оригинальной продукции.

- Сумма причиненного правообладателям торговых марок ущерба составила 350 тысяч рублей, - отмечают полицейские. - Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние причинило крупный ущерб».

42-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается, контрафакт изъят.

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