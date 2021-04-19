Ангарчанин открыл стрельбу из автомата Калашникова из окна Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О том, что в 23 квартале Ангарска пятничным утром, раздаются похожие на выстрелы хлопки из окна жилого дома, полицейским сообщили испуганные местные жители. Наряд прибыл на место через несколько минут. Оперативники увидели мужчину, который палит из автомата Калашникова со своего балкона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оказалось, что стрелял он холостыми патронами, - рассказали в ведомстве. – Никто из жителей дома не пострадал.

Стрелком оказался 35-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу. Пальбу из окна он начал после того, как разгорячился алкогольными напитками. Сейчас полиция проводит проверку.

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