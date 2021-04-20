Водитель погиб в ДТП с Камазом, фурой и грузопассажирской машиной на трассе Сибирь. Фото: gibdd.38

В Приангарье на 1610 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» утром 20 апреля столкнулись три автомобиля – Камаз, фура и грузопассажирская машина. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ДТП погиб водитель МАНа, сидевший за рулем Камаза обратился за медицинской помощью, - говорят полицейские.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции региона. Им предстоит выяснить причины и все обстоятельства автоаварии, а также предполагаемого виновника данного дорожно-транспортного происшествия с участием трех машин.

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