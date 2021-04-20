Фуру с лошадьми из Бурятии остановили в Слюдянке. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Накануне на стационарном посту «Рубеж» в Слюдянке полицейские совместно с госинспектором регионального Управления Россельхознадзора остановили большегруз, в котором находилось почти 4 десятка лошадей. Во время досмотра были найдены нарушения правил перевозки животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.

- Из Бурятии в Новосибирск перевозили лошадей – рассказали в ведомстве – 38 голов без ветеринарных сопроводительных документов.

Теперь водителю предстоит заплатить штраф. Цена ненадлежащей перевозки четвероногих пассажиров – 3000 рублей. Лошади отправятся обратно в Бурятию.

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