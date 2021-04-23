Молодая мама из Черемхово пропала без вести вместе с 1,5-годовалой дочкой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 22-летней Татьяны Кандаковой из Черемхово, полицейским сообщил ее сожитель. Он рассказал, что еще 15 апреля женщина ушла из дома вместе со своей полуторагодовалой дочерью и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Полицейские не исключают, что Татьяна может находиться в Ангарске.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей женщины. На на вид ей 23 года, рост около 165 см, среднего телосложения, голубые глаза, волосы русые до плеч. Была одета в белую ветровку, синие джинсы и белые кеды. Что касается ребенка, то малышка была одета в зеленый комбинезон, розовую шапку, коричневые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодой мамы, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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