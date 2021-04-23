Завершены поиски пропавшей молодой мамы из Черемхово и ее 1,5-годовалого ребенка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские завершили поиски 22-летней жительницы Черемхово, и ее 1,5-годовалого ребенка. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что женщина ушла из дома и не вернулась 15 апреля. В полицию об ее исчезновении заявил сожитель. Поиски принесли свои результаты 23 апреля. Об этом "КП"-"Иркутск" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщину и ребенка нашли в Аларском районе, - рассказали в ведомстве. – С ними все хорошо.

Сейчас полицейские выясняют все подробности того, где все эти дни находилась молодая мама, а также, почему, она не выходила на связь с родными.

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