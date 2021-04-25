34-летнего сибиряка, не общавшегося с родственниками с декабря, разыскивают в Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обеспокоенные родственники Дениса Гребнева из города Черемхово обратились за помощью к полицейским. Они рассказали, что 34-летний мужчина с декабря прошлого года не выходит с ними на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Родственники обратились в отделение полиции 22 апреля, - говорят сотрудники регионального МВД.

Полиция просит всех, кто видел или знает что-либо о том, где находился или может находиться Денис Гребнев, позвонить на номер 102 с любого сотового оператора связи.

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