Боксер из Иркутска стал победителем первенства мира в Польше

Василий Каверин и его тренер Аркадий Казюка. Фото: личный архив Василия Каверина

Российские боксеры заняли второе общекомандное место на первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок в Польше. Заслуга в этом есть и иркутского боксера. Василий Каверин выступал в весовой категории до 81 килограмма и завоевал золотую медаль. Об этом сообщает Федерация бокса России.

- Всего по итогам первенства у наших спортсменов три золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, - отмечают в федерации.

Напомним, Василий Каверин занимается в Иркутске у тренера Аркадия Казюки.

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