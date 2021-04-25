Боксер из Иркутска стал победителем первенства мира в Польше

Василий Каверин и его тренер Аркадий Казюка. Фото: личный архив Василия Каверина
Российские боксеры заняли второе общекомандное место на первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок в Польше. Заслуга в этом есть и иркутского боксера. Василий Каверин выступал в весовой категории до 81 килограмма и завоевал золотую медаль. Об этом сообщает Федерация бокса России.
- Всего по итогам первенства у наших спортсменов три золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, - отмечают в федерации.
Напомним, Василий Каверин занимается в Иркутске у тренера Аркадия Казюки.
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