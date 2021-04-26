Выходные 1-10 мая, фильм «Гнев человеческий»: что искали сибиряки в сети на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самым популярным поисковым запросом на прошлой неделе стал «послание президента Федеральному собранию РФ». Корреспонденты «КП» собрали основные тезисы послания президента Владимира Путина – они здесь. Кстати, слова Владимира Путина напрямую касались и Иркутской области - подробности.

На втором месте у сибиряков оказался фильм режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий». В главных ролях этого боевика - Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован. Он сейчас идет в кинотеатрах. Каким получился фильм, можете у знать у нашего кинообозревателя - здесь.

Также иркутяне искали информацию о выходных с 1 по 10 мая, фильм «Чернобыль», бои смешанных единоборств, футбольные матчи.

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