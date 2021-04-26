Глава муниципалитета в Чунском районе незаконно повысил себе зарплату Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Следственный комитет по Чунскому району завершил расследование уголовного дела в отношении одного из местных чиновников. Глава одного из муниципалитетов обвиняется в служебном подлоге. Вскоре он предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

- По версии следствия, обвиняемый, в 2019 году из корыстной заинтересованности внес в протокол заседания и решение Думы муниципального образования заведомо ложные сведения о повышении себе заработной платы, - сообщают в ведомстве.

Согласно составленным чиновником документам, его зарплата увеличилась на 39 тысяч рублей. Средства глава муниципалитета потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения.

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