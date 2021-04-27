Водителя, насмерть сбившего 20-летнего парня в Тайшетском районе, разыскивают полицейские Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе накануне произошло смертельное ДТП. Водитель за рулем неустановленной машины насмерть сбил 20-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Событие произошло ночью 24 апреля в поселке Шиткино вблизи дома номер 26 на улице Партизанской, - отмечают полицейские. – Пострадавший от полученных травм скончался.

Сейчас полицейские проводят необходимое расследование, чтобы выяснить, кто совершил наезд на пешехода. Также сотрудники регионального МВД призывают водителя прийти в полицейский участок добровольно. Если вы знаете что-либо об этом ДТП, звоните 102 с любого сотового оператора.

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