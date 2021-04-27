Почти 13,5 тысяч детей заболели ОРВИ на прошлой неделе в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 18311 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 13464 среди детей. В областном центре заболело 6634 человек, из них почти 5 тысяч дети. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

- Количество случаев заболевания растет среди детей от 3 до 14 лет, - сообщили в ведомстве,- В целом уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится ниже эпидемического порога на 26%.

По данным лабораторного мониторинга массовые заболевания с гриппом не связаны. Специалисты просят не забывать носить маску, обрабатывать поверхности (столы, дверные ручки, телефоны) и при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу.

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