Счет шел на минуты: в Усолье-Сибирском экипаж ДПС спас мужчину, потерявшего сознание Фото: ГУ МВД по Иркутской области

33-летнему жителю Усолья - Сибирского стало плохо за рулем, когда тот возвращался из Иркутска домой. Мужчина остановился на обочине и выйдя из машины, набрал на телефоне "112". На просьбу о помощи откликнулось двое проезжавших мимо водителей. Увидев скопление машин, остановился экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Дениса Бочарова и Павла Горуленко. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водителю экстренно требуется помощь медиков. Они пересадили мужчину в патрульную машину, где он потерял сознание. К счастью, мужчину удалось оперативно доставить в больницу. Как позже рассказали медики, счет шел на минуты. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

- Позже, когда состояние мужчины улучшилось, он через официальный интернет-сайт ГУ МВД России по Иркутской области поблагодарил сотрудников отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» за вовремя оказанную помощь, - сообщают в ведомстве.

Позже выяснилось, что усольчанин страдает заболеванием, из-за которого периодически теряет сознание.