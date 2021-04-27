Стали известны причины падения легкомоторного самолета в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Следователи назвали основные причины, которые привели к падению легкомоторного самолета в Черемховском районе. Напомним, трагедия произошла днем, 23 апреля недалеко от деревни Рысево. Воздушное судно с двумя пилотами на борту упало на землю примерно со 100-метровой высоты. Оба мужчины 55 и 70 лет от полученных травм погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте

- Причинами трагедии стала механическая неисправность техники и ошибка пилотирования. – отметили в ведомстве. - Установлены свидетели и очевидцы случившегося, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Специалисты изъяли образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом. Проводятся химические исследования и судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, сразу после трагедии, корреспонденту «КП»-«Иркутск» удалось поговорить с единственным очевидцем падения самолета. Интервью с ним, читайте здесь.

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