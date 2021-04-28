Главврач больницы в Забайкалье набрал взяток на 13 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении главврача больницы, которого обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, главврач использовал должностные полномочия для получения денег от руководителя коммерческой организации в виде откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

- С 2016 по 2020 годы он набрал взяток на 13,7 млн рублей, - сообщили в ведомстве. – Обвиняемый признал свою вину частично.

У главврача и его жены арестовали имущество на 17 млн рублей. Сам же он дожидается суда в следственном изоляторе.

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