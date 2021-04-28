«Развести на деньги за две минуты»: мошенник из Иркутска на примере показал, как обманывал людей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержанный мошенник, который обманывал доверчивых жителей Приангарья и Бурятии раскрыл секреты своего преступного ремесла. Аферист на одном простом примере показал, как обвести вокруг пальца первого попавшегося человека. Под видеозапись он набрал случайный номер и детально воспроизвел собеседнице свой типичный монолог.

Итак, трубку на том конце провода взяла женщина. Кто ей звонит, она не поняла. Впрочем, преступник и не собирался представляться.

- Дать подсказку? – спросил мужчина. – С кем из двоюродных братьев не виделась давно?

Женщина, немного подумав, назвала имя. Мошенник тут же среагировал, ответив, что это именно тот «брат».

- Сколько лет, сколько зим, - обрадовалась собеседница.

Ну а дальше все пошло по отработанной схеме. Аферист рассказал историю о том, что купил машину и хочет показать ее своей любимой «сестре». Предложил встретиться. А затем перешел к сути. Сказал, что у него нет денег на покупку масла на заправке. И попросил выручить, переведя на карту якобы сотрудника АЗС 2200 рублей. Деньги пообещал вернуть, через час, вернувшись в город. Женщина, ничего не заподозрила и пообещала выслать нужную сумму. На весь этот разговор у преступника ушло около двух минут.

- Не покупайтесь на это, - обращается ко всем задержанный мошенник. – Спрашивайте нормально данные родственника, который вам звонит. Имя должен назвать он сам, а не вы.

По версии полицейских, такими беседами, задержанный мошенник обманул как минимум 10 жителей Иркутской области и соседней Бурятии. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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