Отключение отопления в Иркутске 30 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение отопления в Иркутске 30 апреля 2021 запланировано в части зданий в двух районах города. Теплоснабжение будет приостановлено на срок от 9 до 13 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 30 апреля 2021 необходимо для того, чтобы избежать аварийной ситуации не тепловых сетях, - сообщают специалисты.

Отключение отопления в Иркутске 30 апреля 2021 проведут в домах на улицах Багратиона, Напольная, Баррикад, Иосифа Уткина, Дзержинского, Октябрьской революции, Франк-Каменецкого (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 30 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло

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