Ангарский хоккеист Владимир Грудинин помог сборной России разгромить Чехию на юниорском чемпионате мира

Хоккеист из Ангарска, воспитанник школы «Ермак» Владимир Грудинин вновь набрал очки на юниорском чемпионате мира в США. В последнем матче группового турнира в составе сборной России, 17-летний защитник помог нашей национальной команде разгромить Чехию со счетом 11:1. В этой встрече на счету Владимира одна голевая передача. Об этом сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

До этого, Владимир Грудинин отметился двумя голевыми передачами в стартовом матче турнира против США. Тогда наши парни одержали фантастическую победу со счетом 7:6. После этого ангарчанин сделал голевую передачу в игре против Германии. Отметим, что сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.

Четвертьфинальный матч ЮЧМ-2021 сборная России сыграет 3 или 4 мая по московскому времени, в зависимости от результатов оставшихся матчей игрового дня. Соперник нашей команды станет известен позднее.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в составе ангарской команды «Ермак-2003». Пять раз выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока.. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб «Красная Армия».

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