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Спорт2 мая 2021 4:53

Ангарский хоккеист Владимир Грудинин помог сборной России разгромить Чехию на юниорском чемпионате мира

Наша команда вышла в четвертьфинал турнира
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Ангарский хоккеист Владимир Грудинин помог сборной России разгромить Чехию на юниорском чемпионате мира

Ангарский хоккеист Владимир Грудинин помог сборной России разгромить Чехию на юниорском чемпионате мира

Хоккеист из Ангарска, воспитанник школы «Ермак» Владимир Грудинин вновь набрал очки на юниорском чемпионате мира в США. В последнем матче группового турнира в составе сборной России, 17-летний защитник помог нашей национальной команде разгромить Чехию со счетом 11:1. В этой встрече на счету Владимира одна голевая передача. Об этом сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

До этого, Владимир Грудинин отметился двумя голевыми передачами в стартовом матче турнира против США. Тогда наши парни одержали фантастическую победу со счетом 7:6. После этого ангарчанин сделал голевую передачу в игре против Германии. Отметим, что сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.

Четвертьфинальный матч ЮЧМ-2021 сборная России сыграет 3 или 4 мая по московскому времени, в зависимости от результатов оставшихся матчей игрового дня. Соперник нашей команды станет известен позднее.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в составе ангарской команды «Ермак-2003». Пять раз выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока.. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб «Красная Армия».

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