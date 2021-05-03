Три лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне пожарные обнаружили и потушили три возгорания в лесах Иркутской области. Два из них распространились недалеко от города Вихоревки в Братском районе. Третий пожар ликвидировали в шести километрах от села Куряты Нижнеудинского района. Причиной возникновения огня стала все та же человеческая халатность. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Общая площадь потушенных очагов составила больше 20 гектаров, покрытых лесом, и семь нелесных гектаров. В тушении этих возгораний было задействовано 30 работников лесопожарных станций и 13 единиц наземной техники, - сообщают в ведомстве.

С начала пожароопасного сезона в лесах Приангарья было потушено 20 пожаров. Общая площадь возгорания составила 343,6 гектаров. Это на 24703,1 гектара меньше, чем в прошлом году. Количество случаев возгорания тоже уменьшилось - на 186 случаев.

Как уже рассказывала "КП", по прогнозам синоптиков, 3 мая высокая пожароопасность лесов ожидается в Жигаловском, Чунском и Бодайбинском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три лесных пожара потушили в Иркутской области (подробности)

Лесные пожары в Иркутской области 2021: когда и где будет гореть тайга (подробности)