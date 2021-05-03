Погода на 3 мая в Иркутске: ожидается порывистый ветер до 18 метров в секунду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Весна продолжает "радовать" иркутян сюрпризами погоды. Если накануне на областную столицу обрушились дождь и мокрый снег, прогноз на 3 мая предупреждает о сильном ветре. Ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского УГМС.

- Переменная облачность, слабые осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с, температура до +9, - сообщают в ведомстве.

По Иркутской области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Тайшетском и Чунском районах также местами умеренные осадки, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, температура +9...+14, при облачной погоде +2...+7.

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