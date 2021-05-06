Наталья Гершун назначена министром экономического развития Иркутской области

В правительстве Иркутской области новое кадровое назначение. Министром экономического развития региона стала Наталья Гершун. Указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Несколько фактов из биографии. Наталья Гершун - коренная иркутянка, родилась 20 мая 1977 года. Получила специальность «Математические методы и исследования операций в экономике» в Иркутском госуниверситете, затем окончила аспирантуру.

В 2002-2006 годы трудилась в комитете экономического анализа и прогнозирования администрации главы Приангарья. Затем в течение 10 лет работала в министерстве экономразвития области, в том числе руководила управлением государственного регулирования экономики.

С ноября 2017-го работала в Ленинградской области - была помощником заместителя председателя регионального правительства - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. С марта 2018-го по апрель 2021-го возглавляла департамент инвестполитики Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадеты из Братска спасли 14 детей на пожаре в гостинице в Москве

Двое юных героев надышались угарным газом, но сейчас с ними все в порядке (подробности)

Кадетам из Братска, спасшим на пожаре в столичной гостинице 14 детей, вручили благодарности МЧС России

Двое ребят помогли эвакуироваться остальным из горящего здания (подробности)