Небольшой дождь и холодный ветер ждут Иркутск 9 мая

В День Победы в Иркутске может быть дождливо.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Этот День Победы не побалует иркутян теплом и солнцем. Об этом синоптики предупредили заранее, чтобы горожане, выбираясь в центр города, не забыли дома зонтики. Увы, но похоже, что прогноз вполне сбылся. С утра в городе облачно, но метеорологи напоминают о дожде.
- Переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +14...+16, - сообщает пресс-служба иркутского гидрометцентра.
Учитывайте прогноз, собираясь на мероприятия или готовясь выехать за город на дачу. Одевайтесь как следует!
Что касается остальной территории региона, то в этот день везде переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди. И примерно такая же погодка. Весна! Ночью 10 мая возможен и мокрый снег, так что к сюрпризам погоды следует быть готовыми. Зонтик, куртка должны быть при себе.
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