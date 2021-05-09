Небольшой дождь и холодный ветер ждут Иркутск 9 мая

В День Победы в Иркутске может быть дождливо. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этот День Победы не побалует иркутян теплом и солнцем. Об этом синоптики предупредили заранее, чтобы горожане, выбираясь в центр города, не забыли дома зонтики. Увы, но похоже, что прогноз вполне сбылся. С утра в городе облачно, но метеорологи напоминают о дожде.

- Переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +14...+16, - сообщает пресс-служба иркутского гидрометцентра.

Учитывайте прогноз, собираясь на мероприятия или готовясь выехать за город на дачу. Одевайтесь как следует!

Что касается остальной территории региона, то в этот день везде переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди. И примерно такая же погодка. Весна! Ночью 10 мая возможен и мокрый снег, так что к сюрпризам погоды следует быть готовыми. Зонтик, куртка должны быть при себе.

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