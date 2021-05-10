В Нижнеилимском районе администрацию обязали отремонтировать городскую дорогу. Фото: Александр ГЛУЗ

Одну из автомобильных дорог в Железногорске-Илимском должна привести в порядок администрация города. Такое решение по иску прокуратуры принял Нижнеилимский районный суд, сообщается на официальном сайте прокуратуры Иркутской области.

Во время проверки, которую проводило надзорное ведомство, выяснилось, что дорога не соответствует законодательству о безопасности дорожного движения и требованиям ГОСТа. В частности, вдоль проезжей части отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки. На самой дороге нет горизонтальной разметки. Кроме того, вдоль дороги не установлены фонари.

Все эти недочеты по решению суда администрация Железногорска-Илимского должна устранить и привести дорогу в нормативное состояние. Прокуратура будет контролировать ход работ по устранению нарушений.

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