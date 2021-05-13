Водителя из Ангарска оштрафуют за выезд на "встречку" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Через социальные сети удалось привлечь к ответственности очередного лихача. Нарушителем правил выезда на полосу встречного движения оказался водитель маршрута №371 «Ангарск-Иркутск». На участке дороги обгон был запрещен, а видимость на подъеме была затруднена. 31-летний мужчина подверг риску жизнь пассажиров автобуса. Полиции он объяснил свое поведение тем, что опаздывал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отношении водителя составлен административный материал по статье «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», санкция за которой предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей общественного транспорта не забывать о том, что они ответственны не только за свою жизнь, но и за пассажиров.

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