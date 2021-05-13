Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 мая 2021 12:50

Водителя из Ангарска оштрафуют за выезд на "встречку"

Лихач объяснил свое поведение тем, что спешил
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителя из Ангарска оштрафуют за выезд на "встречку"

Водителя из Ангарска оштрафуют за выезд на "встречку"

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Через социальные сети удалось привлечь к ответственности очередного лихача. Нарушителем правил выезда на полосу встречного движения оказался водитель маршрута №371 «Ангарск-Иркутск». На участке дороги обгон был запрещен, а видимость на подъеме была затруднена. 31-летний мужчина подверг риску жизнь пассажиров автобуса. Полиции он объяснил свое поведение тем, что опаздывал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отношении водителя составлен административный материал по статье «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», санкция за которой предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей общественного транспорта не забывать о том, что они ответственны не только за свою жизнь, но и за пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое иркутян подделывали документы для 800 иностранцев (подробности)

ЧП