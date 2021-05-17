38-летний водитель «Нивы» погиб в ДТП под Тулуном в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В нескольких километрах от Тулуна, на трассе «Вилюй» произошло ДТП, в котором погиб 38-летний водитель «Нивы». Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.
- Водитель Нивы допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего получил травмы и скончался на месте происшествия, - уточняют полицейские. - Это произошло вечером 17 мая.
Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства трагедии и причины дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также:
Спасатели откачали на пожаре в Иркутске наглотавшегося дыма кота. Черному Ваське организовали реанимацию и он ожил (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08