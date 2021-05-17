38-летний водитель «Нивы» погиб в ДТП под Тулуном в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В нескольких километрах от Тулуна, на трассе «Вилюй» произошло ДТП, в котором погиб 38-летний водитель «Нивы». Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Водитель Нивы допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего получил травмы и скончался на месте происшествия, - уточняют полицейские. - Это произошло вечером 17 мая.

Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства трагедии и причины дорожно-транспортного происшествия.

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