18 ДТП произошло в Иркутске и районе за минувшую неделю

Травмы в ДТП за неделю получили 21 взрослый и 3 ребенка. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске и Иркутском районе с 10 по 16 мая произошло 18 ДТП. Статистику приводит ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- В результате этих 18 ДТП травмы получили 21 взрослый и 3 ребенка, - отмечают инспекторы.

Чаще всего на прошлой неделе в числе ДТП – столкновения автомобилей – их было 7. Шесть раз автомобилисты совершали наезд на пешеходов, два раза врезались в стоящие машины, один раз сбили велосипедиста, еще раз – животное, также было зарегистрировано единичное падение пассажира.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что выбирать скорость транспортного средства водитель должен исходя из установленного ограничения, при этом следить, чтобы передвижение было безопасным для всех участников дорожного движения.

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