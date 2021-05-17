Назвали причину гибели детей на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

15 мая в деревне Большая Заимка Заларинского района произошел пожар в жилом доме, где в это время находились две сестры двух и пяти лет. Родители вместе со старшими детьми готовили обед на летней кухне. Девочек обнаружили в задымленном доме без признаков жизни. В спальне горели вещи, лежавшие на кровати. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Возгорание потушили до прибытия спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- Дознаватели МЧС России, осмотрев место происшествия, установили, что причиной пожара стала детская шалость с огнём. Дети, в силу своего малолетнего возраста, не смогли самостоятельно спастись из задымленного помещения, - рассказали в ведомстве.

В этот же день два пожара произошло в областном центре. На улице Карла Либкнехта из пятиэтажного кирпичного дома эвакуировалось 7 человек. В квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Пострадал 47-летний мужчина, его госпитализировали.

Второй пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на улице Баррикад. В одной из квартир подгорела пища, 65-летний мужчина получил отравление угарным газом. Его спасли пожарные.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 2443 пожара. Погибло 83 человека, 6 из них - несовершеннолетние дети. 93 человека получили травмы, 381 человек были спасены.

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