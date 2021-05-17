Спасли упавшую с Глазковского моста женщину в Иркутске

Спасли упавшую с Глазковского моста женщину Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня утром иркутяне стали свидетелями того, как женщина упала с Глазковского моста в Ангару. Течение пронесло пострадавшую от Цесовской набережной до Московских ворот, где ее на берег вытащили спасатели. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба города Иркутска.

- Специалисты службы передали женщину сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Видео спасения женщины очевидцы выложили в одном из интернет-пабликов. В комментариях пользователи сообщают, что девушка была пьяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки. Статистика заболеваемости COVID-19 в Приангарье на 17 мая. (подробности)

18 ДТП произошло в Иркутске и районе за минувшую неделю. Сотрудники ГИБДД города составили рейтинг происшествий с 10 по 16 мая. (подробности)

38-летний водитель «Нивы» погиб в ДТП под Тулуном в Иркутской области. Авария произошла на федеральной трассе «Вилюй». (подробности)