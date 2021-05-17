Поджигателя травы поймали в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

18-летнего жителя Иркутского района привлекут к ответственности за нарушение особого противопожарного режима. По вине молодого человека загорелась трава на площади около 10 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сообщение о том, что вблизи деревни Черемушки загорелось поле, поступило в дежурную часть полиции в начале мая. Порывами ветра пламя быстро распространялось в сторону жилых домов. Прибывшие на место сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, - рассказали в ведомстве.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили личность вероятного поджигателя.Как оказалось, нарушитель выбросил непотушенный окурок в траву, а когда увидел возгорание, скрылся.

В настоящее время гражданин привлечен к административной ответственности.

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