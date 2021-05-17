ГИБДД Иркутской области усилит контроль на трассе "Вилюй" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дополнительные экипажи ДПС будут работать на федеральной трассе "Вилюй". Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Иркутской области.

- В текущем году на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» более чем в четыре раза увеличилась смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами автоаварий стали нарушение водителями правил обгона и скоростного режима, - сообщают в ведомстве.

Для улучшения ситуации и профилактики нарушений правил дорожного движения спецрота ДПС отправится в Усть-Илимский и Братский районы.

С 17 по 26 мая полицейские будут следить за тем,чтобы водители соблюдали скоростной режим и правила обгона на наиболее аварийных участках трассы.

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