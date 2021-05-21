Подозреваемого в убийстве женщины-продавца на вокзале в Нижнеудинске разыскали. Фото: ВСЛУ МВД России на транспорте

Транспортные полицейские разыскали подозреваемого в убийстве женщины-продавца в одном из павильонов на привокзальной площади в Нижнеудинске. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

Напомним, убийство произошло 16 мая. Мужчина в медицинской маске вошел во 2-ой павильон, находящийся на перроне станции Нижнеудинск и нанес продавцу множество ударов ножом.

- От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, - говорят специалисты.

Следователям и полицейским потребовалось полутора суток, чтобы выйти на след подозреваемого. Им оказался, 65-летний местный житель. Решением суда на время следствия он помещен под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается. У погибшей остались двое несовершеннолетний детей.

- Мотив преступления сейчас устанавливается, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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