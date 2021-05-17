Подозреваемый в убийстве женщины-продавца разыскивается в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 мая неизвестный вошел в торговый павильон, находящийся на перроне железнодорожного вокзала города Нижнеудинска. Злоумышленник нанес женщине-продавцу телесные повреждения. От полученных ранений пострадавшая скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых предположительно зафиксирован подозреваемый, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

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