Суд прекратил работу недобросовестного продавца стройматериалов в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В адрес Управления Роспотребнадзора Иркутской области в течение года поступило 15 заявлений от местных жителей, которые были недовольны работой владельца магазина строительных и отделочных материалов. Мужчина брал с покупателей предоплату в размере от 18 до 55 тысяч рублей, но в назначенные сроки товар не поставлял и всячески уклонялся от возврата денег клиентам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- В рамках рассмотрения обращений граждан специалистами Управления проводились внеплановые проверки, по результатам которых предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения требований действующего законодательства. Кроме того, результаты проводимых проверок показали, что нарушения действующего законодательства носят систематический характер и индивидуальным предпринимателем не устраняются. Вследствие недобросовестных действий бизнесмена потребителям причинен ущерб в размере 258 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим Управление регионального Роспотребнадзора обратилось в Свердловский районный суд Иркутска с исковым заявлением о прекращении деятельности недобросовестного индивидуального предпринимателя. Суд иск удовлетворил. Работа бизнесмена остановлена.

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